На фоне допингового скандала министру спорта РФ вручили орден

Глава Минспорта РФ Павел Колобков награжден орденом Александра Невского. Как сообщает издание Sports.ru со ссылкой на три свои источника, указ о вручении награды министру не публиковался. Спортивный чиновник получил награду на фоне отстранения России от Олимпийских игр и международных соревнований в связи с допинговым скандалом.
За что именно Колобкову присвоен орден неизвестно. В аннотации к награде указано, что ее удостаиваются чиновники, которые отличились «перед Отечеством в деле государственного строительства, многолетнюю добросовестную службу и высокие результаты, достигнутые ими при исполнении служебных обязанностей». Госслужащим Колобков стал в 2010 году, когда был назначен заместителем министра спорта РФ. До этого он был профессиональным спортсменом: олимпийский чемпион по фехтованию на шпагах, участвовал в Олимпийских играх и чемпионатах мира в составе сборных СССР, СНГ и России.
Ранее без опубликования указа орден Александра Невского получали председатель «Газпрома» Алексей Миллер, президент Сбербанка Герман Греф, ведущий телеканала «Россия» Владимир Соловьев и еще ряд росийских деятелей.
Колобков получил награду в тот момент, когда по решению Всемирного антидопингового агентства (WADA) Россию отстранили от участия в международных турнирах на четыре года. Поводом стала манипуляция с базой данных московской антидопинговой лаборатории. После решения международной организации Колобков заявил, что принимает правильные решения в борьбе с допингом. Как пишет RT, министр заявлял, что провел «огромную работу», которая получила «заслуженную оценку». Ранее глава Международного паралимпийского комитета (МПК) Эндрю Парсонс заявил о поддержке введенных WADA санкций по отношению к российским спортсменам, напоминает Nation News.