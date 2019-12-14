Звезда фигурного катания Алина Загитова объявила о приостановке карьеры

Алина Загитова устала соревноваться Фото: Википедия/David W. Carmichael

Олимпийская чемпионка 2018 года по фигурному катанию Алина Загитова приостанавливает спортивную карьеру. об этом спортсменка заявила в эфире «Первого канала».

«Я не ухожу из большого спорта, но не буду участвовать в чемпионате России в Красноярске. Я без отбора не претендую на участие в чемпионатах Европы и мира». — предупредила Алина загитова, уточнив, что продолжит участие в шоу, а также тренировки и изучение новых элементов.

Тренер Загитовой Этери Тутберидзе рассказала, что решение ее воспитанницы не было случайным. Как пишет RT, Загитова еще полтора года назад говорила о том, что ей нужна передышка. Тренерский состав долго убеждал ее остаться, но в итоге нашли компромиссный вариант. «Мне кажется, Алина всё равно без этого [соревнований] не сможет, просто ей нужно прийти к этому самой. Не когда ее уговаривают, а чтобы сама пришла и сказала, что хочет соревноваться и побеждать. Она не приостанавливает тренировочный процесс, она приходит и работает, чтобы в любой момент, когда примет решение вернуться, это было возможно сделать», — рассказала Тутберидзе.

Ученица Тутберидзе завоевала золото Игр-2018 в одиночном катании и взяла серебро в командных соревнованиях. Кроме того, Загитова выиграла чемпионат Европы 2018 года и первенство мира 2019 года в Сайтаме. Однако в финале Гран-при в Турине она заняла лишь шестое место по результатам двух программ, напоминает Nation News. Кроме того, спортсменка снялась с показательных выступлений из-за травмированного бедра.