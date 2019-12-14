«Учитель года» обматерил своего ученика за шутку в адрес депутата

Алексей Желтов год назад получил престижную педагогическую премию Фото: официальный сайт Думы города Шахты

Педагог истории в городе Шахты Ростовской области нецензурно выругался в адрес 11-классника, который заявил пришедшему на встречу со школьниками депутату областного Заксобрания о том, что они находятся «по разные стороны баррикад». После этого инцидента, как заявили в региональном минобразования, у учителя отобрали классное руководство.

Педагог Алексей Желтов уже извинился и перед школьником, и перед его родителями, пишет телеканал 360. Он объяснил, что не сдержал эмоции, так как посчитал, что школьник повел себя нагло на встрече с депутатом. «При поздравлении гостей он повел себя нагло и фамильярно, в недопустимой форме. В итоге я его оскорбил. Я понимаю недопустимость своих действий. Они были непедагогичны и непрофессиональны», — рассказал Желтов.

Пришедшая к школьникам депутат от «Единой России» Екатерина Стенякина рассказывала им о свободе политических взглядов. Один из старшеклассников заявил, что находится с ней «по разные стороны баррикад», так как намерен вступить в ряды КПРФ. Депутат осталась довольна его ответом. однако классый руководитель пришел на следующий урок и при всем классе в грубой форме изложил свою точку зрения на случившееся. «Ты — идиот клинический! Этот человек {Стенякина} помогает школе! Мебель покупал!» — кричал учитель, его голос записала на диктофон одна из учениц и отправила матери.

В школе проходит служебная проверка. Как сообщает пресс-служба регионального управления министерства образования, педагог был отстранен от руководства классом.

Звание «Учитель года» Желтов получил в 2018 году, награду конкурса «хрустальный пеликан» он получил от городской Думы.