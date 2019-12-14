Григорий Явлинский сделал громкое заявление о своем политическом будущем Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Основатель партии «Яблоко» Григорий Явлинский сообщил, что не намерен выставлять свою кандидатуру на пост президента России в 2024 году. По словам политика, сейчас настало время «дать дорогу молодым».

«Уже теперь не будет Явлинского на президентских выборах. Потому что все. Я баллотировался трижды — этого достаточно. Теперь я буду кого-то поддерживать, кому-то сильно помогать и на кого-то буду работать», — заявил он в эфире радиостанции «Эхо Москвы».

По его словам, пока рано говорить о том, кто может выдвинуться от «Яблока» на следующих выборах главы государства. «2024 год — это особая история. Посмотрим, что там будет происходить. И вообще 2024 год — это уже не вопрос персоны, потому что путинская система — она такая, что там дело совсем не в персоне, а в смене системы в принципе», — уточнил Явлинский. Он полагает, что в любом случае, кто бы не стал кандидатом от «Яблока», он в любом случае должен будет заявить о том, что присоединение Крыма к РФ является преступлением, а в войне на юго-востоке Украины виновна Россия.

Ранее Григорий Явлинский четырежды выдвигался на высший пост в стране — в 1996, 2000, 2012 и 2018 годах, но официально зарегистрирован в качестве кандидата был только три раза — в 1996, 2000 и 2018 годах. Всякий раз политик был кандидатом от партии «Яблоко», одним из отцов-основателей которой он является. Наибольшего успеха Явлинский добился в 1996 году, когда получил 7,34% голосов избирателей и занял четвертое место. В 2018 году «яблочник» занял только пятое место, заручившись поддержкой лишь 1,05% избирателей (его по итогам тех выборов опередила даже впервые заявившая о себе в качестве политика телеведущая и светская львица Ксения Собчак), напоминает агентство Nation News.