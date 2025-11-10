Логотип РИА URA.RU
Армия России три новых пункта в зоне СВО

10 ноября 2025 в 14:45
Фото: © URA.RU

Российские войска существенно расширили зону контроля в зоне СВО. Армейские группировки заняли и освободили села Новое и Сладкое в Запорожской области. На Донецком направлении подразделения взяли под контроль село Гнатовка. Об этом сообщает сводка Минобороны. Военное ведомство поздравило армейские соединения с успешно выполненными задачами.

