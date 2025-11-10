Стал известен срок освобождения экс-президента Франции Саркози
10 ноября 2025 в 14:36
Срочная новость
Фото: © URA.RU
Суд рассмотрит освобождение экс-президента Франции Саркози. Анонс приговора состоится в 15:30 по московскому времени. Об этом сообщают журналисты из зала апелляционного суда Франции.
