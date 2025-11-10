Логотип РИА URA.RU
В мире

Европа

Экс-президент Франции Саркози получил шанс выйти на свободу

10 ноября 2025 в 14:47
Прокуратура запросила освобождение Саркози из тюрьмы под судебный надзор

Фото: Moritz Hager/Flickr

Апелляционный суд Парижа рассмотрит вопрос об освобождении экс-президента Франции Николя Саркози. Решение будет вынесено в 15:30 по московскому времени.

«Апелляционный суд Парижа удаляется на обсуждение. Решение будет внесено в 13:30 (15:30 мск)», — передает РИА Новости из зала суда. Согласно сообщениям BFMTV, прокуратура запросила освобождение Саркози из тюрьмы под судебный надзор.

Саркози был приговорен к пятилетнему сроку заключения в рамках дела о ливийском финансировании его предвыборной кампании 2007 года. Экс-президент отбывает наказание в парижской тюрьме Санте с 21 октября. Расследование началось в 2012 году после того, как издание Mediapart опубликовало документы, указывающие на передачу властями Ливии 50 миллионов евро на нужды президентской кампании Саркози. К экс-президенту приставили двоих вооруженных полицейских, которые обеспечивают его круглосуточную охрану.

