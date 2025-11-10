В России вырастет размер больничного

«Работники на больничном смогут получать в день больше на сумму до 1,2 тысячи рублей», — указано в сообщении. Оно опубликовано в telegram-канале . Отмечается, что сумма в 2026 году составит 6827,4 рублей (сейчас сумма составляет 5673,97 рублей).

Повышение размера больничного может быть связано с увеличением предельного размера базы для обложения страховыми взносами и ростом МРОТ. По прогнозам экономистов, в 2026 году при средней зарплате в 100 тысяч рублей размер пособия за один день больничного может составить от 1914 до 3190 рублей в зависимости от стажа работника. Минимальный размер дневного заработка в 2026 году составит 890,73 рубля при МРОТ в 27 093 рубля.