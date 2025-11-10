Логотип РИА URA.RU
Лукашенко анонсировал скорые переговоры с США

10 ноября 2025 в 14:44
Ранее Лукашенко заявлял, что готов участвовать в переговорах

Фото: Роман Наумов © URA.RU

США в ближайшее время может провести переговоры с Беларусью. Об этом заявил президент Александр Лукашенко.

«Делегация Соединенных Штатов в ближайшее время может провести переговоры с белорусской стороной», — пишет ТАСС. Лукашенко ранее сообщал о готовности страны участвовать в инициативе США по урегулированию на Украине, пишет RT.

В МИД Беларуси сообщали, что республика рассчитывает на оперативное восстановление работы автомобильных пунктов пропуска на границе с Литвой. В то же время в Вильнюсе рассматривают введение запрета на перевозку белорусских грузов по железной дороге Литвы, передает «Национальная служба новостей». Это связано с ситуацией, когда литовские грузовые автомобили якобы оказались заблокированы на территории Беларуси. Лукашенко, при этом, сказал, что страна готова к открытию границы и никогда ее не закрывала.

