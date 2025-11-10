Лукашенко анонсировал скорые переговоры с США
Ранее Лукашенко заявлял, что готов участвовать в переговорах
США в ближайшее время может провести переговоры с Беларусью. Об этом заявил президент Александр Лукашенко.
«Делегация Соединенных Штатов в ближайшее время может провести переговоры с белорусской стороной», — пишет ТАСС. Лукашенко ранее сообщал о готовности страны участвовать в инициативе США по урегулированию на Украине, пишет RT.
В МИД Беларуси сообщали, что республика рассчитывает на оперативное восстановление работы автомобильных пунктов пропуска на границе с Литвой. В то же время в Вильнюсе рассматривают введение запрета на перевозку белорусских грузов по железной дороге Литвы, передает «Национальная служба новостей». Это связано с ситуацией, когда литовские грузовые автомобили якобы оказались заблокированы на территории Беларуси. Лукашенко, при этом, сказал, что страна готова к открытию границы и никогда ее не закрывала.
