На ошибку в слове никто не обратил внимания Скрин программы «Поле чудес» от 13 декабря

В телешоу «Поле чудес» на «Первом канале» редакторы допустили грубую ошибку в загаданном слове, которая проскочила в эфир. В программе от 13 декабря было задание отгадать слово «монпансье». Когда один из трех участников назвал слово, на табло открылось «монпасье».

Редакторы передачи пропустили букву «н», выдав в эфир «монпасье». Как ни странно, участнику эта досадная ошибка не помешала выиграть, замечает создатель Телеграм-канала «Планёрка». «Всем пофиг, и тот, кто «разгадал» такое слово, стал победителем всей программы», — отмечает автор сообщения. Он пишет о том, что «хорошо, что этого не видит [Владислав] Листьев» (автор программы «Поле чудес» — прим.ред.). «А русский язык отправляется в музей капитал-шоу «Поле чудес», — добавляет автор сообщения.

Ранее ведущий «Поля чудес» Леонид Якубович признался, что за 29 лет работы над программой ни разу не видел ее по телевидению. При этом он отметил, что передача ему до сих пор приносит удовольствие.