Россиянам перед Новым годом рассказали, как купить качественный алкоголь

Приобретать алкогольную продукцию следует в магазинах с лицензией Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU

В преддверии Нового года Роспотребнадзор дал россиянам рекомендации по выбору алкогольной продукции. В первую очередь ведомство советует покупать алкоголь только в тех торговых точках, которые имеют лицензию.

«Не приобретайте алкогольную продукцию в местах несанкционированной торговли и в сети Интернет», — предупреждает ведомство. На упаковке алкогольной продукции должны быть размещены федеральная или акцизная марка и штрихкод с информацией о производителе, наличии лицензии, дате розлива и другими параметрами, передает RT.

Ведомство уточняет, что название алкогольной продукции на марке должно совпадать с названием на этикетке. Также на марке должна содержаться информация об объемной доле этилового спирта в продукте и объеме тары в литрах, которая должна совпадать с информацией на этикетке.

Роспотребнадзор напоминает, что алкоголь противопоказан детям и подросткам до 18 лет, беременным и кормящим женщинам, лицам с заболеваниями центральной нервной системы, почек и органов пищеварения.

Ранее ученые выяснили, что алкоголь способствует развитию болезни Альцгеймера, передает агентство Nation News.