«Катастрофа»: В ВСУ раскрыли правду про ситуацию в Красноармейске
Отступление из «Цитадели» в Покровске грозит катастрофой ВСУ, сообщил украинский военный
Фото: U.S. Army / Capt. Russell M. Gordon
Отступление украинских войск из укрепрайона «Цитадель» в Покровске может привести к катастрофе для группировки ВСУ в городе. Об этом заявил украинский военный с позывным Мучной в своем telegram-канале.
«Обстановка на этом участке остается максимально напряженной. „Цитадель“ — это, по сути, сердце обороны города, и любое проседание там может обернуться катастрофой», — написал он. Военный отметил, что контролируемых ВСУ участков в этом районе становится меньше, а территория простреливается противником.
Военный также опроверг заявления о стабилизации фронта, назвав их «бредом для успокоения». По его словам, российские войска продолжают «расшатывать» украинские позиции.
Ранее украинские СМИ сообщали о критической нехватке личного состава на фронте, что ставит под угрозу удержание крупных городов, таких как Днепропетровск, Запорожье, Харьков и Сумы. Российские войска продолжают наступление на ключевых направлениях, а Минобороны РФ недавно отчиталось об освобождении новых населенных пунктов. По заявлениям экспертов, украинская армия сейчас сосредоточена на попытках удержать оборону из-за истощения ресурсов и кадрового дефицита.
Материал из сюжета:Спецоперация РФ на Украине
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.