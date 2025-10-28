Логотип РИА URA.RU
«Катастрофа»: В ВСУ раскрыли правду про ситуацию в Красноармейске

Боец ВСУ Мучной: отступление из «Цитадели» грозит катастрофой
28 октября 2025 в 14:02
Отступление из «Цитадели» в Покровске грозит катастрофой ВСУ, сообщил украинский военный

Фото: U.S. Army / Capt. Russell M. Gordon

Отступление украинских войск из укрепрайона «Цитадель» в Покровске может привести к катастрофе для группировки ВСУ в городе. Об этом заявил украинский военный с позывным Мучной в своем telegram-канале.

«Обстановка на этом участке остается максимально напряженной. „Цитадель“ — это, по сути, сердце обороны города, и любое проседание там может обернуться катастрофой», — написал он. Военный отметил, что контролируемых ВСУ участков в этом районе становится меньше, а территория простреливается противником.

Военный также опроверг заявления о стабилизации фронта, назвав их «бредом для успокоения». По его словам, российские войска продолжают «расшатывать» украинские позиции.

Ранее украинские СМИ сообщали о критической нехватке личного состава на фронте, что ставит под угрозу удержание крупных городов, таких как Днепропетровск, Запорожье, Харьков и Сумы. Российские войска продолжают наступление на ключевых направлениях, а Минобороны РФ недавно отчиталось об освобождении новых населенных пунктов. По заявлениям экспертов, украинская армия сейчас сосредоточена на попытках удержать оборону из-за истощения ресурсов и кадрового дефицита.

