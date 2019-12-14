Автор закона объяснил, какими будут тюрьмы для наркоманов

Олег Нилов представляет в Госдуме партию «Справедливая Россия» Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Тюрьмы для наркозависимых, которые отказались от принудительного лечения, будут отличаться от реабилитационных центров — возможно, в них не будут предоставлять заключенным медицинскую помощь. Таким видением инициативы с «URA.RU» поделился автор законопроекта, депутат Госдумы от фракции «Справедливая Россия» Олег Нилов.

«Тюрьмы, где будут размещать отказавшихся от лечения наркоманов, не будут похожи на реабилитационные центры. Возможно, там не будет медицинской помощи», — рассказал Нилов в беседе с корреспондентом агентства. Однако депутат против того, чтобы наркоманов размещали в «обычные зоны». По его мнению, это должны быть специальные учреждения, где будут находиться только наркоманы. Там заключенным будут уделять больше внимания, чем в обычной тюрьме. При этом депутат предложил не строить новые тюрьмы, а сделать несколько специализированных центров на базе прежних мест лишения свободы. В них будут содержаться только наркозависимые, а осужденных по иным статьям переведут в другие учреждения.

Депутат добавил, что считает такую меру гуманной. «Наркоманы — это больные люди, которые страдают от употребления наркотиков. Эта гуманно, потому что так мы можем избавить человека от главной причины его страданий». По словам Нилова, это может помочь не всем, но бездействие властей обречет миллионы сограждан на печальный исход.

Ранее телеканал RT сообщил, что депутат Олег Нилов предложил ввести уголовную отвественностью с наказанием в виде лишения свободы от четырёх до шести месяцев для наркоманов, которые отказались от принудительного лечения. При этом врачи должны документально подтвердить у них наличие зависимости.