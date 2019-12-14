Выросло число пострадавших при пожаре в тюменском наркодиспансере

Причиной пожара стало нарушение режима одним из пациентов Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU

Количество пострадавших во время пожара в тюменском наркодиспансере достигло 12 человек — все они доставлены в областную больницу. Одна из них — медсестра, которая находится в тяжелом состоянии. Также врачи констатировали смерть одного пациента.

«Двенадцать человек доставлены в ОКБ-1. 10 человек в средней и лёгкой степени тяжести с отравлением продуктами горения госпитализированы в отделение токсикологии, одна пострадавшая в тяжёлом состоянии получает медицинскую помощь в ожоговом отделении», — рассказали в департаменте здравоохранения Тюменской области. Еще одного пациента после оказания медицинской помощи направили на амбулаторное лечение.

В департаменте здравоохранения отмечают, что сильнее всего пострадала медсестра, которая первой попыталась оказать помощь пациентам. Врачи сообщают, что несколько пострадавших будут выписаны в ближайшее время.

Пожар произошел в наркодиспансере на улице Новой в Тюмени в час ночи по местному времени, напоминает агентство Nation News. На месте пожара работали семь бригад скорой помощи. По предварительным данным, причиной пожара стало то, что один из пациентов нарушил режим. Сейчас учреждение работает в прежнем режиме, пациентов размещают в других отделениях.