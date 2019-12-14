Лещенко оправдался за мат в шоу Галкина

Певец, народный артист РСФСР Лев Лещенко объяснил, почему нецензурно высказался в программе Максима Галкина «Музыкалити», которая вышла на youtube-канале ТО «Gazgolder». Певец подумал, что фразу вырежут позже при монтаже, однако этого не произошло. При этом Лещенко не сожалеет о сказанном.
«Вылетела „птичка“, ну что же теперь делать. Зато будет теперь больше разговоров и просмотров», — цитирует Лещенко агентство Nation News. Он добавил, что по сравнению с общественным телевидением YouTube является достаточно закрытым ресурсом, поскольку его смотрит прогрессивная аудитория.
Артист также отметил, что хотел попросить Галкина убрать слово из финальной версии программы, но после забыл напомнить ему об этом.
Первый выпуск шоу «Музыкалити» опубликовали на YouTube накануне. Помимо Лещенко гостем программы Галкина стал солист группы «Пошлая Молли» Кирилл Бледный. Вместе с народным артистом он оценивал современные популярные песни, напоминает «