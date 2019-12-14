Метеоролог: почему в России зимой резко меняется температура

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Морозное утро. Курган, зима, утро, мороз, солнце, холод
Уже  в 2030 году россияне почувствуют значительное изменение климатаФото: Игорь Меркулов © URA.RU

В России этой зимой температура воздуха постоянно скачет, так как климат меняется. Об этом в разговоре с «URA.RU» рассказал профессор Российского государственного гидрометеорологического университета Олег Покровский.

«Глобальное потепление передвигается в сторону глобального похолодания. Когда эта перестройка полностью произойдет, начнется похолодание», — объяснил он. Метеоролог отметил, что уже в 2030 году россияне почувствуют значительное изменение климата.

Надвигающееся на европейскую часть России аномальное потепление Покровский связал с изменением зональных потоков. «Все происходит из-за того, что зональные потоки, которые до сих пор были доминирующими, поменялись на мередиональные потоки, и сейчас приходят воздушные массы с юга», — высказал свое мнение эксперт. Он подчеркнул, что из-за этого погода меняется и летом становится холодно, а зимой тепло.

Ранее Гидрометцентр заявил о надвигающемся аномальном потеплении на европейскую часть России в ближайшие дни. Температура воздуха превысит свои обычные для этого времени значения на 5-8 градусов и больше будет походить на ноябрьскую, сообщает RNS. Также изменения коснуться Ненецкого автономного округа, Республики Коми, Ленинградской, Псковской и Новгородской областей.

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© Служба новостей «URA.RU»
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