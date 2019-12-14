Метеоролог: почему в России зимой резко меняется температура

В России этой зимой температура воздуха постоянно скачет, так как климат меняется. Об этом в разговоре с «URA.RU» рассказал профессор Российского государственного гидрометеорологического университета Олег Покровский.
«Глобальное потепление передвигается в сторону глобального похолодания. Когда эта перестройка полностью произойдет, начнется похолодание», — объяснил он. Метеоролог отметил, что уже в 2030 году россияне почувствуют значительное изменение климата.
Надвигающееся на европейскую часть России аномальное потепление Покровский связал с изменением зональных потоков. «Все происходит из-за того, что зональные потоки, которые до сих пор были доминирующими, поменялись на мередиональные потоки, и сейчас приходят воздушные массы с юга», — высказал свое мнение эксперт. Он подчеркнул, что из-за этого погода меняется и летом становится холодно, а зимой тепло.
Ранее Гидрометцентр заявил о надвигающемся аномальном потеплении на европейскую часть России в ближайшие дни. Температура воздуха превысит свои обычные для этого времени значения на 5-8 градусов и больше будет походить на ноябрьскую, сообщает