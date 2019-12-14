В Союзе пенсионеров поддержали 120-тысячные штрафы для работающих пожилых людей

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Людмила Пискунова пояснила закон, который обязывает платить пенсионеров штраф в 120 тысяч рублей за незаконную работуФото: Владимир Жабриков © URA.RU
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Пенсионная реформа в России

Неофициально работающих пенсионеров толкает на незаконные действия возможность получать лишние пару тысяч рублей к своим пенсионным выплатам. Таким мнением с «URA.RU» поделилась заместитель председателя президиума Союза пенсионеров России Людмила Пискунова.

Ранее налоговые службы предупредили, что пенсионеры могут получить штраф до 120 тысяч рублей, их заподозрят в мошенничестве. Под ним подразумеваются подработки или любое неофициальное трудоустройство, с которого граждане не платят налоги, уточняет RT.

«Законы надо исполнять. Сегодня государство предписывает 385 законом не индексировать пенсии работающим пенсионерам. Можно быть недовольным, можно возмущаться, но закон надо исполнять. Если человек работает неофициально и не платит налоги, но при этом ему продолжают индексировать пенсию — это незаконно», — заявила Пискунова.

По ее словам, пенсионеров толкает на незаконный шаг желание получать индексированную пенсию. «Я работающая пенсионерка, мою пенсию не индексируют уже четыре года. Я недополучаю сегодня 4 тысячи рублей. Если мы хотим, чтобы мы все в стране исполняли законы, то исполнять должны все. Я категорически против серой зарплаты. Ведь пенсионер получает и зарплату меньше социальных гарантий на такой работе тоже нет», — заключила общественница.

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