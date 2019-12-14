Режиссер «Елок» не увидел проблемы в провале фильмов с господдержкой

В прокате окупаются только коммерческие фильмы, цель которых собрать побольше денег. Об этом в разговоре с «URA.RU» заявил российский кинорежиссер и сценарист Александр Котт, комментируя информацию о том, что в 2019 году только 8 из 68 фильмов, получивших господдержку, окупились.
«Это нормально, что часть фильмов не окупается. Окупаться должно коммерческое кино, которое заточено на кассу. А вот авторское кино никогда не окупится», — высказал свое мнение режиссер. Он отметил, что низкая окупаемость российского кино не связана с его качеством. По его словам, государство и дальше должно поддерживать авторское кино в России.
Ранее стало известно, что за 11 месяцев 2019 года только 8 из 68 российских фильмов, получивших господдержку, окупились в прокате, передает