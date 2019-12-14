В Сибири 8-летнему ребенку в колени вросла гречка из-за наказаний отчима

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Клипарт depositphotos.com, педофилия, маленький мальчик, педофил, детское насилие, ремень в руке, бить ребенка, наказывать ребенка
Восьмилетний мальчик перенес операцию из-за вросшей в колени гречкиФото: depositphotos.com

В Омске отчим в качестве наказания ставил восьмилетнего пасынка на гречневую крупу. Недавно мальчик перенес операцию по удалению вросшей в кожу ног гречки, сообщает пресс-служба СУ СКР по Омской области.

«Отчим не менее шести раз ставил своего 8-летнего пасынка на длительное время, от получаса до 9 часов, коленями на гречневую крупу, от чего мальчик испытывал физические и нравственные страдания», — сообщает пресс-служба Следственного комитета. Сообщается, что мальчика неоднократно избивали дома.

Отмечается, что мать мальчика знала о происходящем, но не вмешивалась в ситуацию. В мае этого года мальчику удалось сбежать из дома и рассказать о случившемся соседу по даче. Мужчина сообщил об этом в полицию, отмечает агентство Nation News.

В итоге ребенок проходил стационарное лечение, отчима заключили под стражу, а мать истязаемого получила подписку о невыезде. Обвиняемым грозит наказание до 7 лет лишения свободы по уголовным статьям «истязание», «умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью».

Расскажите о новости друзьям
Еда Здоровье Происшествия Общество
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Система Orphus
Загрузка...