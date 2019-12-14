В Сибири 8-летнему ребенку в колени вросла гречка из-за наказаний отчима

В Омске отчим в качестве наказания ставил восьмилетнего пасынка на гречневую крупу. Недавно мальчик перенес операцию по удалению вросшей в кожу ног гречки, сообщает пресс-служба СУ СКР по Омской области.
«Отчим не менее шести раз ставил своего 8-летнего пасынка на длительное время, от получаса до 9 часов, коленями на гречневую крупу, от чего мальчик испытывал физические и нравственные страдания», — сообщает пресс-служба Следственного комитета. Сообщается, что мальчика неоднократно избивали дома.
Отмечается, что мать мальчика знала о происходящем, но не вмешивалась в ситуацию. В мае этого года мальчику удалось сбежать из дома и рассказать о случившемся соседу по даче. Мужчина сообщил об этом в полицию, отмечает агентство Nation News.
В итоге ребенок проходил стационарное лечение, отчима заключили под стражу, а мать истязаемого получила подписку о невыезде. Обвиняемым грозит наказание до 7 лет лишения свободы по уголовным статьям «истязание», «умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью».