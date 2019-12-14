Депутат Госдумы Вадим Булавинов подарил главе Балахнинского района Нижегородской области Алексею Левковичу в преддверии приезда губернатора банку вазелина. Подарок он вручил на открытии школы в поселке Гидроторф.
«В преддверии приезда губернатора хочется подарить и главе администрации, который обязан контролировать сроки и качество, и подрядчику вот эту баночку вазелина. Она им пригодится», — сказал он во время выступления и вручил банку с мазью Левковичу. Глава района подарок принял с улыбкой.
Однако в разговоре с изданием «Подъем» он назвал поведение депутата неадекватным. «Наверное, дело в том, что школа должна была быть запущена 1 сентября 2019. Поведение Булавинова считаю неадекватным, дети были в шоке», — отметил Левкович. По словам главы района, помощник депутата извинился перед ним за инцидент. Левкович никуда обращаться и жаловаться не планирует. На момент публикации «URA.RU» получить комментарий Булавинова не удалось.
Открытие школы в Гидроторфе должно было произойти еще в прошлом году. Подрядчик постоянно срывал сроки сдачи объекта.