Десант знаменитостей прибыл в столицу Урала впервые после митингов со строительством храма

В уральскую столицу приехал Алексей Чадов и другие звезды Фото: Анна Майорова © URA.RU

новость из сюжета Битва за храм Святой Екатерины

В Екатеринбурге прошел масштабный турнир по боям без правил Russian Cagefighting Championship (RCC) 7, организованный Русской медной компанией Игоря Алтушкина. На мероприятие приехало большое количество VIP-персон, многие из которых не посещали город со времен майских протестов против строительства храма Святой Екатерины в сквере у Драмтеатра.

Зрителями турнира стали резидент Comedy Club Тимур Батрутдинов, актер Алексей Чадов (он был активным сторонником возведения храма в сквере) и рэпер Тимати. Также в Екатеринбург прилетел глава Федерации бокса России Умар Кремлев, передает корреспондент «URA.RU».

Для болельщиков турнир омрачился поражением бойца MMA Ивана Штыркова по прозвищу Уральский Халк. Спортсмен, который лично участвовал в конфликте в сквере (свою позицию по строительству храма он изложил в большом интервью «URA.RU») проиграл впервые в карьере, уступив швейцарцу Ясубею Эномото. Поединок завершился во втором раунде, когда Эномото провел удушающий прием, вынудив Штыркова сдаться.

Кроме того, в ходе шоу россиянин Сергей Мартынов по прозвищу Мясник сумел одолеть бразильца Тиаго Ласередо. Боец из Южной Америки пропустил решающий удар уже в первом раунде, после чего его унесли в раздевалку на носилках.

В главном событии турнира встречались экс-чемпион Bellator, российский боец Александр Шлеменко и бывший боец UFC, американец Дэвид Бранч. Американец владел преимуществом на протяжении первого раунда, но в концовке отрезка Шлеменко провел удушающий прием «гильотина». В итоге Бранч был вынужден сдаться.

В марте этого года восемь тысяч человек пришли на молебен в поддержку строительства собора Святой Екатерины в столице Урала. Среди молящихся были актеры Михаил Пореченков, Сергей Безруков, Михаил Галустян, Алексей Чадов и двойник президента Дмитрий Грачев.