В Кремле Россию считают «островком стабильности»

Дмитрий Песков уверен, что Россия стала сильнее
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал Россию «островком стабильности» на фоне международной политики. Об этом он заявил в эфире программы «Большая игра» на «Первом канале».
Представитель президента отметил, что страна демонстрирует стабильность в период «глубоких трансформаций», которые касаются сфер дипломатии, международного права, а также вопроса «обесценивания международных организаций». По словам Пескова, за последние годы в международных отношениях происходят такие перемены, которые невозможно было представить себе еще 10 лет назад. «Россия остается островком стабильности в таком океане турбулентности», — уверен Дмитрий Песков.
По мнению официального представителя Кремля, в 2019 году Россия стала сильнее.