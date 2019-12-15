14 декабря 2019

В Кремле Россию считают «островком стабильности»

© Служба новостей «URA.RU»
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Сайт президента России, песков дмитрий
Дмитрий Песков уверен, что Россия стала сильнееФото: Сайт Президента России

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал Россию «островком стабильности» на фоне международной политики. Об этом он заявил в эфире программы «Большая игра» на «Первом канале».

Представитель президента отметил, что страна демонстрирует стабильность в период «глубоких трансформаций», которые касаются сфер дипломатии, международного права, а также вопроса «обесценивания международных организаций». По словам Пескова, за последние годы в международных отношениях происходят такие перемены, которые невозможно было представить себе еще 10 лет назад. «Россия остается островком стабильности в таком океане турбулентности», — уверен Дмитрий Песков.

По мнению официального представителя Кремля, в 2019 году Россия стала сильнее.

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