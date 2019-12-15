Поток воды обрушился на офис с потолка
Коммунальное ЧП случилось в многофункциональном центре (МФЦ) Сургута, расположенном Сити-Молле. С потолка на сотрудников неожиданно хлынул кипяток.
Об инциденте сообщили в городских пабликах в соцсетях очевидцы, приложив видео коммунального ЧП. По их словам, вначале с потолка начала капать вода. Встревоженные сотрудники центра начали убирать документы с рабочих столов и тут потолочная плитка обвалилась, после чего хлынул поток кипятка.
Работники центра предполагают, что произошел прорыв трубы с горячей водой. По их словам, только по счастливой случайности никто не пострадал. Вместе с трубами в потолок вмонтированы провода под электрическим напряжением.