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В Сургуте на голову сотрудников МФЦ хлынул кипяток. ВИДЕО

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Открытая лицензия от 10.08.2016. , вода
Поток воды обрушился на офис с потолкаФото: Pixabay.com

Коммунальное ЧП случилось в многофункциональном центре (МФЦ) Сургута, расположенном Сити-Молле. С потолка на сотрудников неожиданно хлынул кипяток.

Об инциденте сообщили в городских пабликах в соцсетях очевидцы, приложив видео коммунального ЧП. По их словам, вначале с потолка начала капать вода. Встревоженные сотрудники центра начали убирать документы с рабочих столов и тут потолочная плитка обвалилась, после чего хлынул поток кипятка.

Работники центра предполагают, что произошел прорыв трубы с горячей водой. По их словам, только по счастливой случайности никто не пострадал. Вместе с трубами в потолок вмонтированы провода под электрическим напряжением.

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© Служба новостей «URA.RU»
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