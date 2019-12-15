Обнаружение маркера гепатита B в крови не может стать поводом для отчисления из учебного заведения. Об этом «URA.RU» рассказала главный внештатный специалист по инфекционным болезням Минздрава Свердловской области Марина Холманских.
Как объяснила эксперт, гепатит B не передается по воздуху, заразиться инфекцией можно только через кровь. «По всей России, да и вообще во всем мире, достаточно большой процент людей с хронической формой гепатита B. Среди них есть и медицинские работники, и преподаватели. И ничего страшного в этом нет. Эти люди наблюдаются, обследуются, лечатся. И никакой дискриминации по поводу их обучения или работы нет абсолютно», — поделилась с «URA.RU» Холманских.
Ранее стало известно, что из Уральского государственного экономического университета (УрГЭУ, Екатеринбург) намерены отчислить нескольких иностранных студентов, у которых в крови обнаружены маркеры гепатита B. Пока их на время отстранили от посещения занятий и выселили из университетских общежитий. Однако, по мнению Холманских, эта информация на самом деле является уткой, потому что отчисление из-за наличия маркеров гепатита B является полной глупостью.
Позже один из студентов сдал дополнительные анализы в частной больнице. В заключении врача указано, что в крови обнаружены маркеры гепатита В. Как пояснила Холманских, маркеры гепатита B могут обнаруживаться в крови или после перенесенного острого гепатита B, как иммунологическая память от перенесенной инфекции, или при наличии хронической формы гепатита.