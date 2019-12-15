Нескольких иностранных студентов из Нигерии и Сенегала могут отчислить из УрГЭУ, так как в их крови нашли маркеры гепатита B. Пяти обучающимся на время запретили посещать занятия и выселили из университетских общежитий.
«Нас хотели отчислить. Но, после того как мы пожаловались на то, как с нами обращаются, решение отложили до 20 декабря. Сейчас я должен сдать повторные анализы», — рассказал порталу «Е1.ru» один из студентов, которому грозит отчисление. Признаки гепатита B у студентов выявили после того, как они прошли медосмотр. Документы с диагнозами передали сотрудникам вуза, которые заявили иностранцам, что собираются отчислить их и закрыть учебные визы.
После того как иностранцы пожаловались на нарушение прав, им позволили остаться в общежитии и посещать лекции, пока медики не вынесут окончательный диагноз. Судьба пятерых студентов будет решаться 20 декабря. Чтобы не допустить депортации, студенты проходят дополнительные обследования и сдают повторные анализы. Результаты дополнительного обследования в частной клинике у одного из иностранцев подтвердили наличие маркеров инфекции, однако врачи указали в справке, что студент не заразен и может посещать вуз.
«URA.RU» не удалось получить комментарий пресс-службы университета по поводу сложившейся ситуации. Также корреспонденту агентства не удалось дозвониться до ректора УрГЭУ Якова Силина, так как его телефон оказался недоступен для звонков.
Ранее руководство УрГЭУ заподозрило одного из студентов вуза в нетрадиционной сексуальной ориентации. Обучающемуся грозило отчисление, из-за того что он состоял в одном из ЛГБТ-сообществ в соцсетях. Позже в вузе заявили, что не собираются исключать студента.
Гепатит B — инфекционное вирусное заболевание, которое может перейти в хроническую форму и вызвать цирроз или рак печени.