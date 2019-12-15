В Кремле пояснили, из-за чего не могут договориться Путин и Зеленский

Владимир Путин разговаривал с украинским коллегой около 15 минут Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Война на Украине

Президенты России и Украины Владимир Путин и Владимир Зеленский не могут достичь договоренности по целому ряду вопросов, так как используют разную терминологию. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков в эфире программы «Большая игра», фрагмент которой был показан на «Первом канале».

«Я могу сказать, что Путин и Зеленский начали разговаривать друг с другом. Опять же, они далеки от согласия по целому ряду вопросов. Они, разумеется, используют разную терминологию», — объяснил представитель президента. Он рассказал, что на саммите «нормандской четверки» главы государств разговаривали около 10-15 минут. После их беседу прервал президент Франции Эммануэль Макрон. Песков подчеркнул, что Путин и Зеленский общались «не так коротко». Однако они все равно не достигли продвижения в вопросе Минских договоренностей.

Саммит «нормандской четверки» прошел в Париже 9 декабря. Такой формат переговоров возобновился спустя три года. На саммите обсуждалось урегулирование конфликта на Донбассе. По его итогам встречи президенты Германии, Франции, России и Украины приняли коммюнике, которое предполагает соблюдение минских соглашений от 2015 года.