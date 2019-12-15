Макрон попросил Россию вернуть останки французского генерала, найденные под танцплощадкой

Президент Франции Эммануэль Макрон попросил Россию вернуть останки генерала Гюдена, одного из ближайших соратников Наполеона Бонапарта. Об этом сообщил источник в Елисейском дворце.
«Президент Эммануэль Макрон в действительности попросил приступить к организации операций, касающихся возвращения останков генерала Гюдена», — приводит его слова деловое издание «ВЗГЛЯД». Отмечается, что церемония захоронения пройдет с участием российского лидера Владимира Путина. Торжественное почтение памяти генерала планируется провести в парижском Доме Инвалидов.
В ноябре пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Москва готова передать найденные останки, если Париж заявит о таком желании. Позже на саммите «нормандской четверки» Путин и Макрон обсудили этот вопрос.
Останки генерала Гюдена были найдены в центральном парке Смоленска под танцплощадкой. Полководец был похоронен во время Отечественной войны 1812 года. Его могила долгое время считалась утерянной.