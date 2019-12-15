15 декабря 2019

Макрон попросил Россию вернуть останки французского генерала, найденные под танцплощадкой

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Клипарт. Сайт президента России, путин владимир, макрон эмманюэль
Эммануэль Макрон и Владимир Путин обсуждали вопрос передачи останков на на саммите «нормандской четверки»Фото: официальный сайт Президента России kremlin.ru

Президент Франции Эммануэль Макрон попросил Россию вернуть останки генерала Гюдена, одного из ближайших соратников Наполеона Бонапарта. Об этом сообщил источник в Елисейском дворце.

«Президент Эммануэль Макрон в действительности попросил приступить к организации операций, касающихся возвращения останков генерала Гюдена», — приводит его слова деловое издание «ВЗГЛЯД». Отмечается, что церемония захоронения пройдет с участием российского лидера Владимира Путина. Торжественное почтение памяти генерала планируется провести в парижском Доме Инвалидов.

В ноябре пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Москва готова передать найденные останки, если Париж заявит о таком желании. Позже на саммите «нормандской четверки» Путин и Макрон обсудили этот вопрос.

Останки генерала Гюдена были найдены в центральном парке Смоленска под танцплощадкой. Полководец был похоронен во время Отечественной войны 1812 года. Его могила долгое время считалась утерянной.

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© Служба новостей «URA.RU»
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-
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