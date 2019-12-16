Волгоградская учительница русского языка отрезала ученику челку

Педагог отстранен от работы на время служебной проверки (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В городе Палласовка Волгоградской области учитель русского языка школы №2 прмо на уроке подрезала челку восьмикласснику. Сейчас педагог отстранен от работы, идет служебная проверка.

По данным портала «НовостиВолгограда.ру», 14-летний школьник поспорил с женщиной, после чего та подошла и отстригла ему часть волос. При этом, она якобы громко комментировала свои действия и насмехалась над внешним видом ученика. Директор школы Лидия Авдощенко в беседе с журналистами сказала, что это не так.

«Челка у него свисала прямо на нос… Она принимала у них зачет, он подошел к ней с тетрадкой, и она взяла так наискосочек на один-полтора сантиметра и срезала… Действия учительницы я осуждаю, но она чуть-чуть ему отрезала», — приводит РИА «Новости» слова собеседницы. По ее словам, «полтора сантиметра» волос позже нашли в мусорном ведре, а полностью челку ученику отрезал кто-то другой.

Мунтаева, как отмечается, является руководителем класса, в котором и учится подросток. В этом классе, пояснила директор, обучаются сложные с точки зрения успеваемости дети. Сам ученик, лишившийся челки, тихий и спокойный, из многодетной семьи. Никаких конфликтов с педагогом у него не было. Тем не менее, сейчас женщина отстранена от работы, идет служебное расследование. Родители подростка, к слову, претензий к учителю не имеют.