15 декабря 2019

В Югре в ДТП на трассе погибли четыре человека

© Служба новостей «URA.RU»
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Трасса М5 Дорога Челябинск, скорая помощь, трасса м5, детская реанимация, дорога
Водитель Nissan Sunny госпитализированФото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Югре на федеральной трассе «Иртыш» в результате столкновения трех автомобилей погибли четыре человека. Об этом журналистам сообщили в региональном управлении МВД.

«Сегодня около 20:30 (18:30 мск) на 36-м километре дороги Иртыш произошло столкновение автомобилей ВАЗ-2110 и Nissan Sunny, в результате четыре человека в автомобиле ВАЗ погибли», — приводит ТАСС сообщение ведомства.

Позже выяснилось, что есть и третий пострадавший автомобиль — Lada Kalina, которая ехала перед ВАЗ. Nissan Sunny ехал навстречу, пошел в занос, задел «Ладу» и врезался в ВАЗ. ВОдитель иномарки госпитализирован.

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