В Югре в ДТП на трассе погибли четыре человека

Водитель Nissan Sunny госпитализирован
В Югре на федеральной трассе «Иртыш» в результате столкновения трех автомобилей погибли четыре человека. Об этом журналистам сообщили в региональном управлении МВД.
«Сегодня около 20:30 (18:30 мск) на 36-м километре дороги Иртыш произошло столкновение автомобилей ВАЗ-2110 и Nissan Sunny, в результате четыре человека в автомобиле ВАЗ погибли», — приводит ТАСС сообщение ведомства.
Позже выяснилось, что есть и третий пострадавший автомобиль — Lada Kalina, которая ехала перед ВАЗ. Nissan Sunny ехал навстречу, пошел в занос, задел «Ладу» и врезался в ВАЗ. ВОдитель иномарки госпитализирован.