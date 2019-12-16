Россиянам предложат дать в долг бизнесменам

С понедельника Сбербанк запустит платформу p2b-кредитования. На ней клиенты банка (инвесторы) смогут предоставить заем микро- и малому бизнесу, который по каким-то причинам не смог получить кредит в банке. О новом проекте журналистам рассказали в пресс-службе организации.
«Инвесторы получат информацию о компаниях, прошедших проверку (в Сбербанке), собранную из открытых источников, минимизируя тем самым время на самостоятельный поиск информации и оценку рисков», — пишет газета «Ведомости» со ссылкой на банк. Проект называется «Сберкредо».
Размер процентной ставки для заемщиков будет зависеть от величины кредитного риска. Инвестором же смоет выступить любой клиент Сбербанка старше 25 лет. Срок займа пока ограничат 1-6 месяцами. Минимальная сумма инвестиций составит 5000, максимальная — 20000 рублей, однако в 2020 году она увеличится до 1 млн. Соинвестором в каждом займе будет дочерняя компания Сбербанка «Выдающиеся кредиты». ее минимальная доля будет составлять 10%. Сделка между кредитором и заемщиком будет заключаться онлайн. Последние будут выплачивать долг равными платежами на номинальный счет платформы, а уже та — перечислять деньги инвесторам за вычетом 13% налога с прибыли. Доходность, как ожидается, может достигать 20% годовых, однако гарантий возврата денег в случае дефолта заемщика банк не дает. «Сберкредо» в таком случае будет лишь помогать взыскивать задолженность.