Россиянка стала самой заметной женщиной среди миллиардеров по версии Forbes

Основательница онлайн-магазина Татьяна Бакальчук стала одним из самых заметных новых миллиардеров Фото: Анна Майорова © URA.RU

Основательница Wildberries Татьяна Бакальчук попала в список самых заметных людей, которые в 2019 году стали миллиардерами. Материал опубликовал журнал Forbes, всего в список попало 200 человек, однако Бакальчук была упомянута в списке первой.

«Татьяна Бакальчук стала второй миллиардершей в России после того, как, находясь в декретном отпуске, открыла онлайн-магазин», — пишет Forbes. Как отмечает издание, в 2018 году прибыль компании составила 1,9 млрд долларов. По данным журнала, сайт продает 15 тысяч брендов и привлекает 2 миллиона посетителей каждый день из России, Белоруссии, Казахстана, Армении и Киргизии.

Самой молодой миллиардершей издание назвало американскую звезду Кайли Дженнер, которая основала собственный бренд косметики и заработала миллиард долларов к 21 году.

Ранее Forbes также составил рейтинг самых богатых женщин России. На первом месте уже седьмой год подряд находится вдова экс-мэра Москвы Юрия Лужкова Елена Батурина. Ее состояние оценивается в 1,2 млрд долларов, напоминает «Национальная служба новостей».