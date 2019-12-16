Аналитики сообщили, где предпенсионерам проще всего найти работу

По данным исследования, предпенсионеры могут претендовать на работу в сферах производства и агропромышленности Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Россиянам в предпенсионном возрасте легче всего трудоустроиться в сферах производства и ритейла. Такие данные приводятся в исследовании сервиса по поиску персонала «Работа.ру».

Исследователи сформировали самые распространенные отрасли деятельности, куда готовы брать на работу людей в возрасте от 55 лет. «На первом месте оказались работодатели из сфер производства и агропромышленности — 16,3% из них готовы нанимать сотрудников в предпенсионном возрасте», — пишет РИА «Новости», ссылаясь на документ. Также соискатели старше 55 лет могут попробовать трудоустроиться в сфере ритейла (14,7%), ресторанной (10,7%) и транспортной (10%).

Аналитики также рассмотрели отрасли, куда людям предпенсионного возраста сложнее всего устроиться на работу. Так, почти не готовы рассматривать такие резюме компании из сферы страхования (0,3%), СМИ (0,4%), издательской деятельности и консалтинга (0,4%).

Ранее Минтруд РФ сообщил, что с января по ноябрь 2019 года новые профессии получили 88,6 тысячи предпенсионеров. Предполагалось, что по федеральному проекту «Старшее поколение» будут учиться лишь 75 тысяч человек в год, пишет телеканал 360.