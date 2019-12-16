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12 декабря 2019

Мэр Челябинска назначила нового начальника ключевого управления

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Кочерешников
Александр Кочерещенко вернулся в мэрию ЧелябинскаФото: Вадим Ахметов © URA.RU

Начальником управления ЖКХ администрации Челябинска назначен Александр Кочерещенко. Об этом на аппаратном совещании 16 декабря заявила мэр Челябинска Наталья Котова, передает корреспондент «URA.RU».

«Практически 30 лет он отдал коммунальному хозяйству. С 2007 по 2016 он работал в управлении ЖКХ администрации Челябинска. Прошёл путь от ведущего специалиста до заместителя начальника управления. Последнее место работы — замглавы Кыштымского городского округа», — уточнила Котова.

Место начальника управления ЖКХ администрации Челябинска стало вакантным после того, как с этой должности уволился Дмитрий Петров.

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© Служба новостей «URA.RU»
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Ссылки по теме
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