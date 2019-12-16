Мэр Челябинска назначила нового начальника ключевого управления

Александр Кочерещенко вернулся в мэрию Челябинска
Начальником управления ЖКХ администрации Челябинска назначен Александр Кочерещенко. Об этом на аппаратном совещании 16 декабря заявила мэр Челябинска Наталья Котова, передает корреспондент «URA.RU».
«Практически 30 лет он отдал коммунальному хозяйству. С 2007 по 2016 он работал в управлении ЖКХ администрации Челябинска. Прошёл путь от ведущего специалиста до заместителя начальника управления. Последнее место работы — замглавы Кыштымского городского округа», — уточнила Котова.
Место начальника управления ЖКХ администрации Челябинска стало вакантным после того, как с этой должности уволился Дмитрий Петров.