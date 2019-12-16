15 декабря 2019
14 декабря 2019
13 декабря 2019

Текслер отправил чиновников искать источник смога в Челябинске

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Смог над городом, НМУ. Экологическая катастрофа. Челябинск, дым, воздух, атмосфера, смог , нму, экология
В Челябинске утром был смогФото: Вадим Ахметов © URA.RU
новость из сюжета
Проблемы экологии в Челябинске

Министр экологии области Сергей Лихачев по поручению губернатора Алексея Текслера срочно выехал в Коркинский район искать источник смога в Челябинске. Он намерен проинспектировать местный угольный разрез, самый большой в Евразии, сообщили «URA.RU» в пресс-службе главы региона.

«По поручению губернатора Текслера, министр экологии региона Лихачев срочно выехал на Коркинский разрез в связи с сильным запахом гари в Челябинске», — сказали в ведомстве.

Челябинцы утром в понедельник массово жалуются на смог. Синоптики объявили НМУ (неблагоприятные метеоусловия для развеивания выбросов). Предприятия отчитались о снижении объемов производства. Передвижная лаборатория минэкологии выехала в Коркино, поскольку именно эндогенные пожары в угольном разрезе являются предполагаемым источником смога.

Расскажите о новости друзьям
Природа Общество
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Система Orphus
Загрузка...