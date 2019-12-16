Текслер отправил чиновников искать источник смога в Челябинске

В Челябинске утром был смог Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Проблемы экологии в Челябинске

Министр экологии области Сергей Лихачев по поручению губернатора Алексея Текслера срочно выехал в Коркинский район искать источник смога в Челябинске. Он намерен проинспектировать местный угольный разрез, самый большой в Евразии, сообщили «URA.RU» в пресс-службе главы региона.

«По поручению губернатора Текслера, министр экологии региона Лихачев срочно выехал на Коркинский разрез в связи с сильным запахом гари в Челябинске», — сказали в ведомстве.

Челябинцы утром в понедельник массово жалуются на смог. Синоптики объявили НМУ (неблагоприятные метеоусловия для развеивания выбросов). Предприятия отчитались о снижении объемов производства. Передвижная лаборатория минэкологии выехала в Коркино, поскольку именно эндогенные пожары в угольном разрезе являются предполагаемым источником смога.