15 декабря 2019
14 декабря 2019
13 декабря 2019

На Урале сотрудник спецсвязи получил пулю в грудь

© Служба новостей «URA.RU»
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Празднование Дня защиты детей в Историческом сквере. Екатеринбург, нож, табельное оружие, пистолет макарова, огнестрельное оружие
На месте инцидента был обнаружен табельный пистолет МакароваФото: Владимир Жабриков © URA.RU

Лейтенант спецвязи получил огнестрельное ранение в Красноармейском районе Челябинской области. Инцидент произошел в ночь на 13 декабря, сообщили «URA.RU» источники в силовых структурах.

«Тревогу подняли постояльцы гостиницы, которых напугал звук выстрела. Они сообщили в полицию и скорую помощь. В больницу эвакуировали 40-летнего мужчину, который оказался фельдъегерем, сотрудником ФГУП „Спецсвязь“, — рассказал собеседник агентства. — Выстрел был произведен из закрепленного за ним по службе пистолета Макарова».

По его словам, предварительной версий остается неосторожное обращение с оружием. «Обстоятельств, свидетельствующих о криминальном характере ранения, нет», — пояснил собеседник.

«Идет доследственная проверка обстоятельств произошедшего. По результатам будет принято процессуальное решение», — заявили «URA.RU» в пресс-службе следственного управления СКР по региону.

ФГУП «Спецсвязь» занимается фельдъегерской доставкой и сопровождением особо ценных либо опасных грузов: оружия, драгоценностей, наркотических препаратов, произведений искусства и существенных денежных сумм.

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© Служба новостей «URA.RU»
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Ссылки по теме
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