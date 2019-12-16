Курганцы могут остаться без воды из-за долгов мэрии

В этом году в Кургане прошел самый масштабный за последние годы ремонт водопровода и канализации Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Деятельность компании «Водный Союз», которая отвечает за водоснабжение Кургана, может быть парализована из-за судебного иска на 72,5 млн рублей. Коммунальщики не могут рассчитаться с поставщиком из-за долгов мэрии.

С исковым заявлением в курганский арбитраж обратилось свердловское ООО «ПолиПластик Урал», с которым в апреле заключили договор поставки материалов для ремонта инженерных сетей. Заседание назначено на 17 декабря.

В «Водном Союзе» пояснили «URA.RU», что в июле городской бюджет должен был выделить субсидию в 230 млн рублей, но мэрия не выполнила свои обязательства. В результате коммунальщики не смогли рассчитаться с подрядчиками и поставщиками, накопив долг в 190 млн рублей. «„ПолиПластик Урал“ — один из самых крупных поставщиков», — сообщил гендиректор «Водного Союза» Владимир Овсянников.

Он отметил, что исковая сумма в 72,5 миллиона рублей в два раза превышает годовой ремонтный бюджет компании без учета субсидии. Если суд удовлетворит иск, компания не сможет платить зарплату, налоги, покупать топливо, поддерживать водопровод в рабочем состоянии, в результате курганцы могут остаться без воды. В пресс-службу мэрии отправлен запрос по этой теме, ответ не поступил.

В 2019 году в Кургане за счет субсидии планировалось оплатить масштабный ремонт городских сетей: замену километра канализационного коллектора и трех километров водовода, питающего весь город. Сейчас в Кургане полностью изношены 95% канализационных и 76% водопроводных сетей. «Изношенные трубы ухудшают качество воды. В первую очередь, ионы железа начинают взаимодействовать с ней», — пояснила «URA.RU» директор курганского филиала Центра лабораторного анализа и технических измерений по УрФО Людмила Подсохина.