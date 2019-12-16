Дети льготников заняли десятую часть мест в первых классах Екатеринбурга

Приемная компания для льготных категорий стартовала 15 декабря Фото: Анна Майорова © URA.RU

новость из сюжета Скандал с записью школьников в первые классы в Екатеринбурге

Дети, имеющие первоочередное право на получение мест в школах, заняли примерно десятую часть мест в первых классах Екатеринбурга. Об этом «URA.RU» сообщили в городском департаменте образования.

«На 11:00 16 декабря для зачисления детей в первый класс система АИС „Образование“ приняла 2634 заявления, — рассказали в департаменте. — Из них через портал госуслуг 2262, через приемные комиссии школ — 301, МФЦ или ЦМУ — 71».

При этом, по данным чиновников, всего в школы Екатеринбурга в следующем учебном году пойдет около 21 тысячи первоклассников. Приемная комиссия в первые классы для детей льготников началась 15 декабря, прием заявлений от всех остальных стартует c 29 января.

Скандал с записью в первые классы повторяется в Екатеринбурге из года в год. Эксперимент по объединению школ в «микроучастки» во многом позволил снять напряжение, но ситуация остается сложной, особенно в микрорайонах Академическом и Краснолесье, где острая нехватка школ. Департамент образования нашел выход, добавив классы и увеличив численность — в итоге в школе №23 был образован 21 первый класс, а в школе №181 в первых классах — под 40 человек.

Уральские родители пожаловались уполномоченному по правам ребенка в РФ Анне Кузнецовой, которая подняла вопрос нехватки школ перед губернатором Евгением Куйвашевым. После этого началось строительство пристроя (начальной школы) для СОШ №181. Родители учеников этой школы сняли клип «181 нерезиновая».