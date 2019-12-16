Екатеринбургские депутаты потратили миллионы на свои учреждения, собак и директорские кабинеты

Елена Дерягина направила 876 тысяч рублей на собственное учреждение Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Депутаты думы Екатеринбурга отчитались о расходовании «депутатских миллионов» в 2019 году. Так называется сумма в размере двух миллионов рублей, ежегодно выделяемая думцам на реализацию поступающих им наказов избирателей.

Как сообщил «URA.RU» источник в городских структурах власти, парламентарии в основном оказывали помощь детсадам, средним школам и гимназиям на ремонт и приобретение оборудования. Их требования признаны соответствующими закону, но некоторые проекты выглядят неожиданно.

Например, почти миллион рублей направлено на беговую дорожку. Источник не уточнил, о чем именно идет речь — о приобретении для школы спортивного тренажера или обустройстве дорожки на стадионе под открытым небом. Почти полмиллиона направлено на обустройство площадки для дрессировки собак. 400 тысяч рублей потрачено на ремонт двух кабинетов в музыкальной школе №8, один из которых оказался кабинетом директора.

Но больше всего вопросов возникло к отчету Елены Дерягиной. По просьбе депутата, в 2019 году было направлено 876 820 рублей на ремонт помещений МБУ «Дом детского творчества Ленинского района», в котором она является директором. Ряд опрошенных «URA.RU» депутатов увидели в этом признаки использования Дерягиной своего служебного положения. «Коррупцией в чистом виде это назвать нельзя, но этических вопросов к действиям Дерягиной возникает много. Наверняка в ее округе есть много других школ или детских садов, находящихся в более сложной ситуации, у директоров которых нет депутатского мандата», — заявил статусный депутат Екатеринбургской гордумы.

Дозвониться до Елены Дерягиной и получить ее комментарий не удалось.