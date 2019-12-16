Пермякам незаконно повысили тариф на тепло почти на 57%

Жители нескольких десятков пермских домов продолжают платить за тепло по завышенному тарифу Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Схема, которую придумали пермские энергетики и тем самым подняли тариф на тепло на 56,6%, признана незаконной. 16 декабря Арбитражный суд Уральского округа подтвердил выводы Пермского УФАС, а также судов первой и второй инстанции и отклонил кассационную жалобу группы компаний «Т Плюс», «Пермская сетевая компания» и «Т Плюс Новые решения».

«Кассационная инстанция подтвердила наши выводы. Схема „матрешка“ (создание искусственных посредников при поставке тепла) признана незаконной, соответственно, тариф на передачу тепла для жителей целого микрорайона должен быть пересмотрен», — рассказал «URA.RU» руководитель УФАС России по Пермскому краю Александр Плаксин. Он уточнил, что теплоэнергетики затягивают изменение тарифа путем обжалования судебных актов. Соответственно, группа компаний продолжает использовать прежнюю схему и применять завышенный тариф, начиная с 2015 года.

Решение кассационного суда подтвердило законность привлечения к административной ответственности всех трех компаний. УФАС назначило им штрафов на общую сумму 41 миллион рублей, но теплоэнергетики это обжаловали. Суд примет окончательное решение по штрафам в начале января, поскольку ждал решения коллег из кассационной инстанции.

В пресс-службе Пермского филиала ПАО «Т Плюс» сообщили «URA.RU», что ждут мотивировочную часть постановления суда кассационной инстанции. «Только после этого мы сможем дать какие-либо комментарии», — сообщили в пресс-службе.