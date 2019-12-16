Скандальный журналист Бабченко попросил денег у своих подписчиков

Скандальный журналист Аркадий Бабченко, уехавший с Украины в Израиль, попросил о финансовой поддержке своих подписчиков в Facebook. Он пожаловался на то, что пока ему запрещено работать.
«Пока нет разрешения на работу, нельзя заниматься никакой трудовой деятельностью, приносящий доход», — цитирует сообщение Бабченко деловая газета «ВЗГЛЯД». При этом он иронизирует, говоря, что ему официально приказано лежать на диване и ничего не делать, называя это «вершиной профессиональной деятельности».
Однако Бабченко оставил свои реквизиты, куда ему можно отправить средства. Он предложил считать эти деньги «премией по итогам года».
Аркадий Бабченко получил широкую известность в мае прошлого года, когда украинские спецслужбы инсценировали его смерть, чтобы найти заказчика «убийства» журналиста. В ноябре 2019 года он покинул Украину из-за угрозы собственной безопасности, пишет телеканал 360. Бабченко пообещал, что вернется в страну, а американском танке «Абрамс», сообщает агентство Nation News.