В курганском правительстве в отставку с ключевой должности уходит чиновник-старожил

Владимир Саблин покидает свой пост Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Начальник управления внутренней политики правительства Курганской области Владимир Саблин написал заявление об увольнении. Новость о том, что уходит чиновник, который начал работать в правительстве еще при экс-губернаторе Олеге Богомолове, подтвердили «URA.RU» сразу несколько источников, близких к правительству.

«К сожалению, он принял решение уйти», — прокомментировал высокопоставленный собеседник агентства вопрос об увольнении Владимира Саблина. Сам Саблин не ответил на вопрос корреспондента. Также не удалось получить оперативные комментарии у руководителя департамента информационной и внутренней политики Анастасии Гусаровой, под руководство которой, как планировалось, в результате преобразований перейдет возглавляемое Саблиным управление.

Ранее «URA.RU» сообщало, что формирование департамента информационной и внутренней политики должно завершиться до 18 декабря.

Владимир Саблин курировал вопросы кадровой политики в муниципалитетах Зауралья, он возглавлял комиссии, которые определяли квалификацию претендентов на посты глав районов.