15 декабря 2019
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В курганском правительстве в отставку с ключевой должности уходит чиновник-старожил

© Служба новостей «URA.RU»
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Праздник Весны и Труда. Курган, саблин владимир, 1 мая, праздник труда, первомай
Владимир Саблин покидает свой постФото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Начальник управления внутренней политики правительства Курганской области Владимир Саблин написал заявление об увольнении. Новость о том, что уходит чиновник, который начал работать в правительстве еще при экс-губернаторе Олеге Богомолове, подтвердили «URA.RU» сразу несколько источников, близких к правительству.

«К сожалению, он принял решение уйти», — прокомментировал высокопоставленный собеседник агентства вопрос об увольнении Владимира Саблина. Сам Саблин не ответил на вопрос корреспондента. Также не удалось получить оперативные комментарии у руководителя департамента информационной и внутренней политики Анастасии Гусаровой, под руководство которой, как планировалось, в результате преобразований перейдет возглавляемое Саблиным управление.

Ранее «URA.RU» сообщало, что формирование департамента информационной и внутренней политики должно завершиться до 18 декабря.

Владимир Саблин курировал вопросы кадровой политики в муниципалитетах Зауралья, он возглавлял комиссии, которые определяли квалификацию претендентов на посты глав районов.

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Политика
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© Служба новостей «URA.RU»
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