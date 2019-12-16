Ветерану Великой отечественной войны в Курганской области только после публикаций в СМИ пообещали предоставить квартиру Фото: Александр Мамаев © URA.RU

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Участнику Великой Отечественной войны Петру Жукову в городе Шадринске Курганской области, которого ранее сняли с очереди, предоставят квартиру. Об этом «URA.RU» рассказал шадринский правозащитник, к которому 93-летний ветеран обращался за помощью.

«Как мне сообщили, решение о выделении жилья Петру Жукову принял глава Шадринска Виктор Ермишкин. Ветерану будет предоставлена однокомнатная благоустроенная квартира», — сообщил правозащитник Александр Андрюков.

В мэрии информацию подтвердили. Жилье планируют выдать в первом квартале 2020 года. «Пока квартиры нет, но вскоре появится. Есть муниципальное жилье, которое выделяется врачам, но департамент здравоохранения отдельно закупает квартиры и выдает медикам. Одну из освободившихся квартир предоставим ветерану», — прокомментировал руководитель комитета по управлению муниципальным имуществом администрации Шадринска Александр Бритвин.

Сразу после публикации «URA.RU» ситуацию взял на контроль полномочный представитель президента в Уральском федеральном округе Николай Цуканов. В пресс-службе полпредства уточнили, что для решения проблемы были подключены областные власти, а также прокуратура.

Как выяснилось, Петр Жуков в годы Великой Отечественной войны служил в войсках МВД и НКВД. Сопровождал составы со снарядами на фронт. В военные годы был наводчиком станкового пулемета. Награжден медалью «За победу над Германией», Орденом Отечественной войны II степени.

Ветеран проживал в неблагоустроенном доме. Жаловался на сырость и холод в комнате, где проживал.

Житель Курганской области Петр Жуков в годы Великой Отечественной войны служил в войсках МВД и НКВД Фото: Александра Андрюкова