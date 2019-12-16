Автомобили Opel вернулись на российский рынок

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Субботник на Белой Башне. Екатеринбург, автосалон, продажа авто
О прекращении продаж Opel в России стало известно 4 года назадФото: Владимир Жабриков © URA.RU

Opel объявил о возвращении в Россию. Партнерами бренда выступят 11 дилеров в крупных городах России.

«Opel возвращается в Россию, и это фантастическое возвращение», — приводятся на сайте компании слова генеральный директор региона Евразия Пола Уиллкокса. Отмечается, что для производства будут использовать завод в Калуге, а первые автомобили Grandland X и Zafira Life можно заказать в Москве, Санкт-Петербурге, Ставрополе, Ростове, Рязани, Тюмени и Нижнем Новгороде.

Компания General Motors объявила о прекращении официальных продаж Opel и массовых моделей Chevrolet в России в марте 2015 года, передает RT.

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