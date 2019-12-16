Роскомнадзор потребовал от Twitter объяснить блокировку российских аккаунтов

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Twitter проигнорировал предупреждения РоскомнадзораФото: Анна Майорова © URA.RU

Роскомнадзор потребовал от Twitter объяснить причины блокировок ряда российских аккаунтов несмотря на то, что они не нарушают правила сервиса. Специалисты ведомства потребовали восстановить доступ к аккаунтам Россотрудничества, проекта «Хорошие новости», а также к учетной записи председателя Комиссии по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций Общественной палаты России Александра Малькевича.

«Публикации, размещенные на указанных аккаунтах, не содержат какой-либо противоправной и опасной информации, а также не противоречат правилам самого ресурса», — говорится в письме Роскомнадзора директору по публичной политике в Европе, на Ближнем Востоке и в Африке компании Twitter Шинейду МакСуинни. Специалисты ведомства отмечают, что Twitter до сих пор не пояснил причины блокировок.

Роскомнадзор подчеркивает, что информация экстремистского характера, детская порнография, суицидальный контент, информация о продаже и пропаганда наркотиков по-прежнему доступны в социальной сети, несмотря на неоднократные предупреждения.

Twitter заблокировал аккаунт Александра Малькевича, председателя комиссии Общественной палаты (ОП) по развитию информационного сообщества. Малькевич связал такое решение с докладом о блокировках в соцсети, который готовила его комиссия, передает «Национальная служба новостей».

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