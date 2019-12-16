Роскомнадзор потребовал от Twitter объяснить блокировку российских аккаунтов

Роскомнадзор потребовал от Twitter объяснить причины блокировок ряда российских аккаунтов несмотря на то, что они не нарушают правила сервиса. Специалисты ведомства потребовали восстановить доступ к аккаунтам Россотрудничества, проекта «Хорошие новости», а также к учетной записи председателя Комиссии по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций Общественной палаты России Александра Малькевича.
«Публикации, размещенные на указанных аккаунтах, не содержат какой-либо противоправной и опасной информации, а также не противоречат правилам самого ресурса», — говорится в письме Роскомнадзора директору по публичной политике в Европе, на Ближнем Востоке и в Африке компании Twitter Шинейду МакСуинни. Специалисты ведомства отмечают, что Twitter до сих пор не пояснил причины блокировок.
Роскомнадзор подчеркивает, что информация экстремистского характера, детская порнография, суицидальный контент, информация о продаже и пропаганда наркотиков по-прежнему доступны в социальной сети, несмотря на неоднократные предупреждения.
Twitter заблокировал аккаунт Александра Малькевича, председателя комиссии Общественной палаты (ОП) по развитию информационного сообщества. Малькевич связал такое решение с докладом о блокировках в соцсети, который готовила его комиссия, передает «Национальная служба новостей».