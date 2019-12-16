Объявлена новая структура мэрии Челябинска

Наталья Котова (справа) представила новую схему власти руководству гордумы Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В структуре администрации Челябинска будет восемь вице-мэров, при этом исчезнет пост первого заместителя градоначальника. Об этом сообщила мэр Наталья Котова 16 декабря, представляя новую схему городской власти на заседании президиума гордумы Челябинска.

«Вместо первого вице-мэра появится заместитель по городской среде. 17 декабря эту схему должны утвердить депутаты городской думы, собравшись уже на общее заседание», — рассказал собеседник агентства, присутствующий на мероприятии.

Как и предсказывало «URA.RU», нововведением стало появление вице-мэра по городской среде, пост которого появился по рекомендации губернатора Алексея Текслера. Кроме того, главный архитектор областного центра теперь напрямую замыкается на градоначальника. Предполагается, что «главным по архитектуре» станет один из победителей кадрового конкурса — Павел Крутолапов. За качество городской среды будет отвечать специалист со стороны — из Москвы или Казани.