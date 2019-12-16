Инсайд: нового вице-мэра Челябинска найдут за пределами региона

Сегодня Наталья Котова представит новую структуру мэрии руководству гордумы Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Вице-мэром по вопросам городской среды, должность которого появится в обновленной структуре администрации Челябинска, станет специалист из-за пределов области. Об этом сообщил источник «URA.RU» в мэрии областного центра.

«Данный пост займет специалист из Москвы или Казани», — сообщил собеседник «URA.RU». Пресс-секретарь мэрии Владимир Сафонов заявил, что все кадровые вопросы находятся в компетенции мэра Натальи Котовой. Новую структуру администрации Котова представит 16 декабря на заседании президиума городской думы Челябинска.

О появлении в Челябинске нового вице-мэра, ответственного за широкий круг вопросов благоустройства, стало известно в прошедшую пятницу. На совещании, посвященном новой схеме городской власти, эту должность рекомендовал включить в нее губернатор Алексей Текслер. Также он одобрил прямое подчинение главного архитектора мэру Челябинска.

По данным «URA.RU», должность главного архитектора займет Павел Крутолапов, управляющий партнер компании «ESCHER». Екатеринбуржцу Владимиру Спиридонову и челябинцу Кириллу Кугаевскому, вошедшим в кадровый резерв, предложат иные возможности реализовать себя.