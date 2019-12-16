Сотрудникам предприятия задолжали более 2,4 млн рублей Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Уголовные дела против бывших руководителей Антипинского НПЗ

В отношении завода «Полипак», принадлежащего находящемуся в розыске экс-директору Антипинского НПЗ Геннадию Лисовиченко, заведено 247 исполнительных производств из-за задержек по заработной плате. Информация об этом размещена в банке данных исполнительных производств Федеральной службы судебных приставов. Последний раз зарплату рабочим перечисляли в сентябре.

Согласно опубликованным данным, сумму задолженности завода «Полипак» достигает 2,4 млн рублей. Суммы требований — от 200 до 75 тыс. рублей. «Мы понемногу выплачиваем [долги по зарплате]», — сообщил «URA.RU» гендиректор предприятия и сын бывшего главы АНПЗ Алексей Лисовиченко. Более развернуто комментировать ситуацию он отказался.

В государственной инспекции труда в Тюменской области подтвердили, что предприятие осуществляет выплаты «по мере возможности». «Выплаты осуществляются в рамках исполнения предписаний, пропорционально распределяются, задолженность уменьшается», — сообщили в ведомстве. И сообщили, что в «Роструд» изначально обратился один работник «Полипака», а сейчас готовится коллективное обращение всех сотрудников.

Ранее «URA.RU» сообщало, что 26 октября Алексей Лисовиченко объявил об остановке производства на принадлежащем его отцу заводе «Полипак». В ноябре прокуратура Тюменской области завела в отношении него административное дело по статье «невыплата зарплаты». Владелец «Полипака» Геннадий Лисовиченко скрывается от силовиков за границей — в отношении него расследуются несколько уголовных дел.