Закон призван устранить межрегиональную дискриминацию потребителей банковских услуг
Президент России Владимир Путин подписал закон об отмене так называемого «банковского роуминга» — дополнительной комиссии за переводы между счетами, открытыми в разных региональных подразделениях одного банка.
«Размер комиссионного вознаграждения … не может быть обусловлен открытием счетов в разных отделениях банка», — говорится в документе, опубликованном на официальном портале правовой информации.
Ранее Госдума приняла поправки в статью 29 Федерального закона «О банках и банковской деятельности», отменяющий «банковский роуминг», напоминает «Ридус». Депутаты пояснили, что нововведения призваны устранить межрегиональную дискриминацию потребителей банковских услуг.