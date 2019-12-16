Путин отменил банковский роуминг. Когда не будут брать комиссию за перевод

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Банкомат банка Открытие. Сургут, банкомат
Закон призван устранить межрегиональную дискриминацию потребителей банковских услугФото: Алексей Андронов © URA.RU

Президент России Владимир Путин подписал закон об отмене так называемого «банковского роуминга» — дополнительной комиссии за переводы между счетами, открытыми в разных региональных подразделениях одного банка.

«Размер комиссионного вознаграждения … не может быть обусловлен открытием счетов в разных отделениях банка», — говорится в документе, опубликованном на официальном портале правовой информации.

Ранее Госдума приняла поправки в статью 29 Федерального закона «О банках и банковской деятельности», отменяющий «банковский роуминг», напоминает «Ридус». Депутаты пояснили, что нововведения призваны устранить межрегиональную дискриминацию потребителей банковских услуг.

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© Служба новостей «URA.RU»
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