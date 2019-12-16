В России накопительную пенсию заморозили до 2023 года

Закон о «заморозке» накопительной пенсии вступит в силу 1 января 2020 года.
Президент России Владимир Путин подписал закон о «заморозке» накопительной пенсии. Теперь согласно документу норма будет действовать до 2023 года.
«С 2014 года отчисления в накопительную часть пенсии в размере шести процентов от зарплаты направляются в страховую часть, то есть идут на выплаты нынешним пенсионерам», — сообщает РИА «Новости», ссылаясь на официальный интернет-портал правовой информации. Ранее россияне могли сами решать, направлять проценты на формирование своих накоплений или передать в страховую часть. Закон вступит в силу с 1 января 2020 года.
Раннее Минфин хотел запретить обналичивать пенсионные накопления российским гражданам, передает «Национальная служба новостей».