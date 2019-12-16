Курганские чиновники массово увольняются

Анастасии Гусаровой придется искать новых работников Фото: URA.ru © URA.RU

новость из сюжета Перестановки в правительстве Курганской области

Вслед за начальником управления внутренней политики Курганской области Владимиром Саблиным заявления об увольнении написали еще не менее 10 чиновников. Все они должны были войти в департамент информационной и внутренней политики, формируемый в региональном правительстве, сообщили «URA.RU» сразу несколько информированных источников.

«Помимо Саблина, из управления внутренней политики предварительно уходит семь человек», — рассказал инсайдер. Это примерно половина из всех оставшихся в управлении чиновников. Среди написавших заявление — заместитель Саблина Владимир Новоселов.

Из управления информационно-аналитической деятельности, возглавляемого Вероникой Волковой, также уходит часть чиновников. По данным инсайдеров, заявления об увольнении написали все два сотрудника отдела анализа и мониторинга, в том числе начальник отдела Алена Титова (остальные уволились ранее). Также увольняются как минимум четыре сотрудника пресс-службы губернатора, в том числе Ирина Хлызова, отвечающая за организационную работу. Сама Волкова остается работать, ей предложили должность начальника отдела.

«Заявления об увольнении сотрудники подали за день до завершения формирования департамента. В правительстве, мягко говоря, оказались не готовы. Директор департамента Анастасия Гусарова расстроена», — рассказал источник «URA.RU». По его словам, уведомления о предстоящем сокращении чиновникам выдали два месяца назад, а официальные предложения о работе в новой структуре — «в последний момент». Такая неопределенность могла стать одной из причин оттока.

Получить оперативные комментарии Гусаровой «URA.RU» не удалось. Она не ответила на звонок и сообщение в мессенджере, заявив, что находится на совещании.